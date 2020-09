Alle sognets familier er med...

Alle sognets familier er med...næsten da! Forfatterne bag den nye bog »Jorløse Sogns Historie 1880-2020« har lagt hundredvis af arbejdstimer i gennem utallige kilder at finde frem til alle de personer, der har boet i Jorløse. De har ganske enkelt taget ejendommene matrikel for matrikel og gennem folketællinger, kirkebøger o.s.v. fundet frem til, hvem, der boede i den pågældende ejendom. Og nulevende personer har selvsagt også hjulet godt til med at få styre på, hvem der var hvem.