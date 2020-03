Flemming Klitgaard, næstformand i Gørlev Antenneforening, har styr på signaler og internet.

Send til din ven. X Artiklen: Alle har brug for internettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alle har brug for internettet

Ugebladet Vestsjælland - 02. marts 2020 kl. 13:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstformand i Gørlev Antenneforening, Flemming Klitgaard, er en pioner indenfor signaler. Han var tilbage i 1967 med til at stifte en antenneforening i Slagelse, fordi han gerne ville se tysk tv og senere høre de mange spændende radioprogrammer med ny musik. Og da han i 1983 flyttede til Gørlev, kom han hurtigt med i antenneforeningen og det er han stadig.

Lige nu er han meget optaget af, hvordan man i lokalområdet får et godt og stabile tv-signal og et pålideligt internet.

- Der er ingen tvivl om, at internettet er fremtiden og vi bruger det jo hele tiden, uanset, hvor vi er. Alle under 45 streamer og får deres informationer og underholdning via internettet. Men vi har også mange, der er glade for tv-pakkerne, fortæller Flemming Klitgaard.

Lige nu er der meget fokus på internet og hastighed og her har Flemming Klitgaard en pointe.

- Som antenneforening, og dem er vi nogle stykker af herude, arbejder vi frivilligt og vi skal ikke tjene penge til aktionærer og investorer, derfor går vores overskud til investeringer og vedligeholdelse. Og vi kan, men få opgraderinger, via coaxkabler, levere op til 1000Mbit/s, forklarer Flemming Klitgaard.

I dag anbefales der fra officielt hold, at de fleste danskere kan klare sig med en 50 - 100Mbit/s forbindelse.

- Det er også det, vi oplever i antenneforeningen. De allerfleste bruger omkring 50Mbit/s på deres internet. Vi kan, via vores sendemast i Gørlev, levere lynhurtigt internet via luften i en radius af otte til 10 kilometer fra Gørlev, forklarer Flemming Klitgaard. Det kan være en fordel for de husstande, der ikke har coaxkabler.

Fakta om Coaxkabler Coaxkabler, som de fleste antenneforeninger bruger, har en kobberleder, der kan leverer internet ligeså hurtigt som fiber og op til 1000Mbit/s. Langt de fleste husstande i Danmark er dækket af coax kabler. Det gælder cirka 2,2 millioner, eller omkring 80% af alle husstande, som allerede har kabel-tv. Disse coaxnet er allerede, eller kan nemt, blive opgraderet til at køre lynhurtigt intenet op til 1000 Mbit/s. Det er i praksis ikke nødvendigt at nedgrave fiberkabel de steder, hvis det kun er for at levere internet.

Der ligger verden over og specielt i USA så mange millioner kilometer coaxkabler, at der er sikkert, at der i mange år fremover vil blive forsket i nye teknologier til coaxnet, at deres kapacitet stadig vil stige.