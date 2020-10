Charlotte Haue Hansen måtte i sidste uge lukke Lynghuset på Algade 15. Der er problemer med opsivende benzen-dampe Her ses hun tidligere på året foran butikken sammen med Sarah Zoffmann. Foto: Charlotte Koefoed

Alle blomsterne døde i Lynghuset

Ugebladet Vestsjælland - 23. oktober 2020

Der har altid været en lidt sær lugt i blomsterbutikken Lynghuset på Algade 15 i Gørlev, hvor der før har ligget en malerforretning og endnu tidligere en benzintank. Nu er der konstateret en alvorlig benzen-forurening, som har fået blomsterbutikkens indehaver, Charlotte Haue Hansen, til at forlade lejemålet.

Hun rykkede ind med sin blomsterforretning på adressen for otte år siden og oplevede, at det især lugtede i køkkenet. Men fordi døren til butikken ofte står åben, har hverken Charlotte Haue Hansen eller personalet opdaget problemets omfang før for et par måneder siden.

- Efter sommerferien blev det meget værre, og vi fik det rigtig dårligt, ligesom blomsterne gik ud, og orkideerne kunne kun holde sig i live et par dage. Så gik de i gang med at tage prøver i lokalet, hvor dørene var lukket. Da fik vi det virkelig dårligt, blev tunge i hovedet, fik ondt i maven, vejrtrækningsproblemer og trykken for brystet, fortæller hun.

- Det var helt umuligt at være i lokalerne, så jeg havde intet andet valg end at lukke. De prøver, der er taget, er mere end 1000 gange højere end den tilladte grænseværdi for benzen, fortæller Charlotte Haue Hansen, som lejede lokalerne af et advokatfirma i København. Nu leder hun med lys og lygte efter egnede lokaler i byen, hvor hun kan flytte hen og starte forfra.

Charlotte Haue Hansen fortæller, at hun er meget ked af situationen og står med en masse julevarer - brugskunst, vin og chokolade - som muligvis er forurenet. Det er noget værre møg, siger hun.

- Jeg kan ikke rigtig gøre så meget lige nu, men jeg håber på, der snart dukker en løsning op. Jeg må bede mine kunder om tålmodighed, siger Charlotte Haue Hansen.