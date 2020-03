Aflysning af åbent rådhus i Ubby

RealMæglerne i Ubby, som skulle stå for arrangementet, oplyser imidlertid, at man på grund af coronakrisen naturligvis aflyser det åbne hus 27. marts.

Det er planen, at man holder et åbent hus på et senere tidspunkt, men der er ikke sat dato på endnu.