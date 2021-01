Æresmedlemmer udnævnt

Lokalhistorisk Forening for Høng Kommunes bestyrelse har valgt at udnævne tre æresmedlemmer, som alle tre har ydet en ekstraordinær indsats for foreningen. De tre er Svend Iver Tofgaard, Grethe Jensen og Bent Frandsen. De fik alle tre rosende ord med på vejen, et diplom og vin.