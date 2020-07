Ældreudflugten i 2020 er aflyst, men ældrerådet forsøger i stedet at lave et lokalt arrangement. Foto: Thomas Olsen

Ældreudflugt får et nyt forløb i år

- På grund af coronaen og ikke mindst de restriktioner, de har på hoteller og restaurationer har vi været nødt til at aflyse årets ældreudflugt, men vi vender stærkt tilbage i 2021, siger formanden for ældrerådet, Egon Madsen.

- Vi synes dog ikke, at kommunens pensionister skal snydes for et arrangement, så vi har i ældrerådet besluttet, at vi vil forsøge at stille et alternativt arrangement på benene i lokalområdet.