Ældre Sagen fik 40.000

Frank Jensen, købmand i Spar i Høng, fik i foråret den glædelige nyhed, at han kunne få lov til at udlodde 40.000 kroner til en lokal forening, der blandt andet arbejder frivilligt, har en tilknytning til Spar og et godt projekt at bruge pengene på.

Derfor kunne tre medlemmer af bestyrelsen og en suppleant forleden troppe op i Spar for officielt at få oplyst, at pengene gik til Ældre Sagen.

- Vi vil gerne lave et arrangement for vores 60 frivillige, som vi gerne vil kunne påskønne for deres store arbejde til glæde for vores mange medlemmer, samt også for at kunne fastholde dem som frivillige efter en desværre langvarig Covid 19-nedlukning. At kunne påskønne vores frivillige for deres ulønnede arbejde vil i sidste ende komme alle vores cirka 1700 medlemmer til gode, fortæller Arne Astrup, der er kasserer i Ældre Sagen i Høng.