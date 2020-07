Årets sko gik til Søren

Til oktober er det 15 år siden Natteravnene, gik på gaden for første gang i Gørlev.

- Natteravnene går altid tre sammen i de gule jakker, altid kun i det offentlige rum. Det er en super hyggelig måde at møde de unge på, siger Laila Hansen fra Natteravnene.

Har man lyst til at være Natteravn, er der mulighed for at komme med på en uforpligtende prøvetur. På natteravnene.dk kan man skrive sig på, så bliver man kontaktet af den nærmeste forening.