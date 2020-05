Motivet til etiketten til Gørlevvinen 2020 er et billede af Gørlev Turistbureau.

Årets Gørlevvin er klar

Under normale omstændigheder præsenteres årets Gørlevvin i SuperBrugsen i Gørlev pinselørdag, hvor Gørlev Turistforening er med og uddeler smagsprøver. Sådan bliver det ikke i år, for coronavirussen har sat en stopper for mange ting.

- Men vinen er skam på gaden og vil være klar pinselørdag, vi skal bare have etiketterne på. I år er det et fotografi af Gørlev Turistbureau, der pryder etiketten, siger Erik Andersen, formand for Gørlev Turistforening.

I modsætning til tidligere år vil der ikke blive uddelt smagsprøver på vinen, som fås både som en rødvin, en hvidvin og en rose.

Rosevinen er den samme som sidste år, mens det i år er en Zinfandel rødvin fra Californien og en chilensk Sauvignon Blanch hvidvin.

For hver solgt flaske Gørlevvin tilfalder der et beløb til Gørlev Turistforening. De aktiviteter, man i øvrigt plejer at afvikle i Gørlev i forbindelse med pinsen, er alle aflyst på grund af corona.