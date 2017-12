Året i Ruds Vedby

Lokalrådet i Ruds Vedby har et årsur, der følges år efter år. Her er der faste indslag og det har byen det fint med. Lige fra julefesten på skolen, juletræstændingen, kåring af årets hus og byforskønnelsesdag og årets borger til medborgeraftenen på byens kinesiske restaurant bakker borgerne op og støtter. Og ud over de faste ting, er der året igennem livlig aktivitet i sognehuset, Det gamle Posthus og i byens sportsforeninger, hvor håndboldpigerne for nylig havde arrangeret stor halfest. I år var der særlig fest omkring grundlovsdag, hvor byens legeplads havde fået et unikt og meget specielt hegn, som fik hele to navne, nemlig »Ej sikke leg« og »Lad eventyret forstætte«, et hegn, som er en del af byforskønnelsesplanen, iværksat af Sorø Kommune. Planen er næsten effektueret over hele byen, men der arbejdes stadig på at skaffe en aktivitetsbane til byen, en bane, som man tænker skal placeres ved skolen.