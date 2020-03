Åbningen af Istidsruten udskydes på ubestemt tid

»Vi står i en alvorlig samfundssituation, hvor vi alle skal medvirke til at inddæmme smittespredningen. Det gør vi bedst ved at begrænse aktiviteter i den kommende periode, hvilket også gælder for Istidsruten«, hedder det på cykelrutens Facebook-profil.

I omkring to år er der blevet arbejdet på at planlægge oplevelsesruten, der skal løbe gennem istidslandskabet i fem vestsjællandske kommuner og forbi mange lokale attraktioner. Og den 16. og 17. maj skulle ruten altså været åbnet med en istidsfestival med deltagelse af mange lokale aktører.

»Mange lokale aktører har gjort en kæmpe indsats for at forberede lokale fejringer langs hele ruten i den planlagte åbningsweekend. Det er et imponerende bidrag, og håbet er, at I alle vil være med til at fejre åbningen på et senere tidspunkt«, står der videre.