Der er Åben Grund pinselørdag fra klokken 14 til 16 på Tjørnens Kvarter i den vestlige del af Høng. 23 parcelhusgrunde er til salg med sidste frist for at afgive bud 15. juni. Foto: Charlotte Koefoed

Åben grund på ny udstykning

Frist for tilbud 15. juni

Frist for at afgive tilbud, som skal afleveres til BoligOne, er 15. juni kl. 12.00. Der vil være mulighed for at afgive mere end et bud og i prioriteret rækkefølge, bemærker ejendomsmæglervirksomheden.