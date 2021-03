Se billedserie I påsken man kan komme og se salgsmaterialet til de 62 ferieboliger, der skal opføres ved Mullerup Havn.

62 feriehuse klar til åbent hus i påsken

Lige nu sker der spændende ting ved Mullerup Havn. I første række til havet er der ved at blive gjort klar til 62 nye feriehuse, som kommer til at have både Mullerup Havn og Mullerup Strand lige ude foran døren.

Afslapning, fritid og fødderne i vandkanten. Det er essensen for projektet, som Maycon allerede er i fuld gang med at realisere. 62 unikke ferieboliger får en enestående placering lige i vandkanten af både Mullerup Havn og en af Sjællands bedste badestrande, nemlig Mullerup Strand.

Og allerede i påsken kan man få fingrene i én af de eftertragtede ferieboliger, når der inviteres til åbent hus lørdag den 3. april på Mullerup Strandvej 19A med tidsbestilling.

Maritime omgivelser og wellness-lignende rammer

Projektsalget er så langt, at der nu trykkes 350 betonpæle i jorden, så funderingen er parat til opførelsen af feriehusene. Allerede nu sættes ferieboligerne til salg, og i salgspavillonen vil man i påsken til åbent hus blive præsenteret for ferieboligerne og samtidig have muligheden for at foretage en reservation.

Der vil blive gjort plads til både at kunne nyde rolig alene-tid og sociale sunder i wellness-lignende rammer, idet der etableres et orangeri med sauna på fællesarealet med møbler, der blot indbyder til afslapning og hyggeligt selskab. Ydermere etableres der et skønt vildmarksbad, som kan benyttes uanset årstid.

Sælges fuldt møbleret De 62 feriehuse sælges fuldt møblerede med udvalgte designermøbler, gardiner, service og med komplet udvalg af hvidevarer, som passer til livet i en feriebolig, hvor der skal være plads til at udfolde sig uanset årstid, og om man er ung, senior eller børnefamilie.

Da mange feriehusejere er interesseret i at maksimere fordelene ved deres investering gennem udlejning af fritidsboligen, kan køber ubesværet indlede et samarbejde med et udlejningsfirma, så køber blot kan læne sig tilbage og nyde, at der bliver sørget for alt det praktiske i forbindelse med udlejning, indlogering samt afrejse og efterfølgende kontrol.