Frank Jensen i Spar, Høng, har 40.000 kroner, som foreninger kan søge. Fristen er 30. juni. Foto: Charlotte Koefoed

40.000 kroner til en forening med et godt projekt

Ugebladet Vestsjælland - 26. maj 2020 kl. 15:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spar har flere samarbejdspartnere. En af dem, KFI, Købmændens Finansierings Institut, har en portion penge, som de nu giver videre til deres partnere, som får et beløb at udlodde. Frank Jensen i Spar i Høng har fået 40.000 kroner og et sæt retningslinjer for, hvem og hvordan man kan søge om pengene.

- For det første skal det være en forening med mere end 20 medlemmer, der kan søge og man skal have hjemsted i den tidligere Høng Kommune. Foreningen skal være neutral og upolitisk, som for eksempel sportsforeninger og foreninger, der arbejder for at hjælpe andre, eller har kulturelle formål, forklarer Frank Jensen.

Fyldestgørende ansøgning Ansøgningen skal være afleveret senest den 30. juni og skal indeholde alle relevante faktuelle informationer, som for eksempel medlemstal og formål/vedtægter. Det projekt eller begivenhed man søger penge til, skal komme hele foreningen til gode og ikke kun en del af foreningen.

- Det vil sige, det er noget, alle medlemmerne kan nyde godt af. Man skal også beskrive sin tilknytning til forretningen her i Høng, og så skal ansøgning indeholde en begrundelse, siger Frank Jensen.

- Jeg glæder mig meget over, jeg kan få lov til at dele 40.000 kroner ud en lokal forening og jeg glæder mig til at se, hvad det er foreningerne søger om, slutter Frank Jensen.

Man kan sende ansøgning til Spar i Høng på følgende mail: 0376335@spar.dk og ansøgningen skal være Frank Jensen i hænde senest den 30. juni.