Se billedserie Søren Kristensen, Allemands Catering og vært i Kirke Helsinge Forsamlingshus, er vild med julemad én dag om året. Og det er juleaften. Foto: Charlotte Koefoed

364 dage om året er kokken Søren ligeglad med julemad - men ikke juleaften

Ugebladet Vestsjælland - 10. december 2020 kl. 12:44 Kontakt redaktionen

Søren Kristensen er kok, indehaver af Allemands Catering og vært i Kirke Helsinge Forsamlingshus. Han kan godt lide at eksperimenter lidt med klassiske retter og tilføje lidt hist og her. Men ikke juleaften.

Når Søren Kristensen går rundt i Kirke Helsinge Forsamlingshus og laver mad til fester og gæster, er han ikke bleg for at give retterne et lille twist.

- Jeg har et menukort med forskellige retter, hvor nogle retter er helt klassiske, og andre har jeg tilføjet en spændende ingrediens eller krydderi, men når det kommer til den klassiske julemad, så skal der ikke flyttes et komma på min julemenu, griner Søren Kristensen.

-Hvad spiser I så juleaften hjemme hos familien Kristensen?

- Vi spiser det hele. Det vil sige, vi får flæskesteg, medister og and. Vi får to slags sovs, en til flæskestegen og medisteren og en til anden. Vi får hvide og brunede kartofler, rødkål og chips. Ikke lune chips, bare helt almindelige chips. Og risalamande, så alt er lige som det skal være og her laver jeg ingen numre. Det er de helt klassiske opskrifter, forsikrer Søren Kristensen.

Han laver en del julemad i november og december og tilsmager selvfølgelig sin mad, men egentlig er han ikke så vild med julemaden. Undtagen juleaften.

- Juleaften er bare skøn og jeg bruger lang tid til at lave maden og dén dag, elsker jeg flæskesteg, medister og andesteg og al det gode tilbehør, men resten af året spiser jeg hellere noget andet, fortæller Søren Kristensen.

Kalkun kommer ikke på julebordet, men fordi Søren svoger er skotte, spises der kalkun 2. juledag og familien fejrer også Thanksgiving med kalkun.

Den jul, der var kumquat til risalamanden

Søren Kristensen har altid været meget traditionel omkring julemaden juleaften, men engang for mange år siden gik det helt galt. Han skulle for første gang nogensinde holde jule med en kæreste i hendes hjem.

- Det er 22 år siden, mindst, men det var virkelig en skelsættende oplevelse, da vi kom til risalamanden og der var kumquatmos til risalamanden. Det var bare helt helt forkert, griner Søren Kristensen.

Sørens bedste flæskestegstip Når flæskestegen skal serveres juleaften, er det helt afgørende, at sværen er sprød. Og her har Søren Kristensen et es i ærmet.

- Jeg skolder sværen, før jeg kommer den i ovnen. Jeg koger ganske enkelt vand og hælder over sværen, så bliver det meget lettere at gnide saltet ind. Rillerne åbner sig simpelthen. Så lægger jeg laurbærbladene ned i det vand, jeg hælder ved flæskestegen, jeg sætter dem aldrig i sværen. Selve stegen tager mere smag af laurbærbladene, når de ligger i vandet, som skal nå halvt op på stegen. Og så sætter jeg bare stegen i ovnen på 210 grader i hele stegetiden, som cirka er på halvanden time, forklarer Søren Kristensen.

Søren Kristensen skolder flæskestegens svær, før han salter og putter flæskestegen i ovnen. Det åbner rillerne i sværen og giver sprøde svær.

Hvis sværen lige mangler det sidste, får flæskestegen 250 grader de sidste ti minutter.

Anden steges dagen før og gøres klar, det samme gælder andesovsen og så har familien Kristensen fordelt arbejdet sådan, at Søren står for kødet og de brunede kartofler, det andet overlader han til resten af familien.