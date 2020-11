25 år som frisør i Høng

Lidt over 19 år på Hovedgaden 24 i Høng med egen salon, så 4,5 år hos Salon Chic, men stadig som selvstændig, og nu igen med fod under egen frisørstol på hjemadressen Kulbyvej 1.

Lægger man det hele sammen, kan frisør Susanne Hvid Petersen sætte 25 lys i jubilæumskagen og fejre, at hun har klippet folk i Høng i 25 år.

- Meningen var, at jeg ville fejre det med en reception, men det udsætter jeg til foråret. I stedet giver jeg rabatter på hårprodukter, forklarer Susanne Hvid Petersen og hentyder til coronasituationen.

- Det var der, der var plads og da jeg var udlært, kom jeg til Salon Wanda i Dianalund og derefter var jeg hos Dortes Design i Ruds Vedby. Hun flyttede til Dianalund og jeg fandt på at åbne egen salon i Høng. Jeg havde kigget på lokalet på Hovedgaden 24 og det var her, jeg åbnede for 25 år siden den 7. november, fortæller Susanne Hvid Petersen.