23 skrev sig op med det samme

Endelig blev der mulighed for at præsentere de kommende lejeboliger i Stenlille, og knapt 90 borgere benyttede lejligheden til at høre mere om byggeriet på Slettebjerg, som allerede er godt i gang og forventes færdig bygget inden juli måned næste år.

SHHB, Stenlille Handel, håndværker og borgerforening, nedsatte for to år siden en arbejdsgruppe bestående af Preben Lemann, Jytte Bennike, Jens Jacobsen fra Stenlille Kulturhus og Lotte Krogh, alle medlemmer i borgerforeningens bestyrelse SHHB. Gruppen har arbejdet generelt med at øge udbuddet og variation af boliger i Stenlille og set på forskellige muligheder også indenfor parcelhusgrunde og at få flere børnefamilier til at vælge at bygge i Stenlille.

Mødet forleden handlede udelukkende om Slettebjergprojektet og efter Lotte Krogh fra SHHB havde budt velkommen til alle de mange borgere, blev der givet en kort præsentation af arbejdsgruppen, inden hun gav ordet til Peter Storm Hansen, bygherrerådgiver, og Stine Rasmussen, Ambo Ejendomsservice, som gav Stenlille borgerne muligheden for at se planen over de 24 rækkehuset, og eventuelt blive skrevet op, såfremt man var interesseret.

Ikke mindre end 23 borgere valgte allerede i aften at skrive sig op på listen over at være interesseret, hvilket giver et godt praj af, at der er et stort behov for boliger i Stenlille.

Peter Storm Hansen er bygherrerådgiver på byggepladsen på Slettebjerg, og han præsenterede de tre forskellige størrelser på lejeboligerne, som er henholdsvis en 4-værelses på 97 m2, en 3-værelses på 86 m2 samt en 2-værelse på 66 m2.

Rækkehusene bliver opført i røde mursten, grå vinduer og til hvert rækkehus vil være et skur, flisegang, lille græsplæne og terrasse samt indkørsel med plads til en bil.

Omkring byggeriet vil der også være et grønt areal, samt fællesparkeringsplads med plads til i alt 12 gæsteparkeringspladser.

Stine Rasmussen fra Ambo Ejendomsservice kunne fortælle om det mere praktiske omkring lejemålene. Begge opfordrede Stenlille borgerne til at gå ind på Ambos hjemmeside og se mere omkring byggeriet på Slettebjerg. Ligeledes opfordrede de borgere til at kontakte Ambo, såfremt der var flere spørgsmål omkring rækkehusene.

Derudover vil der blive afholdt et åbent hus-arrangement, så snart de tre størrelser rækkehuse er færdige, så man bedre kan danne sig et indtryk af byggeriet.

SHHBs arbejdsgruppe siger tak til borgerne for det store fremmøde, som understreger, at Stenlille kan samles, når det handler om byens fremtid.