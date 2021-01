- Vi skal overleve på lokal opbakning

Erhvervsaktiv i 43 år i Høng, Mogens Gyldevang: - Et lille center har mange muligheder - og mange udfordringer. Og ved siden af corona kan vi jo se, at online-handlen er buldret frem. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Ugebladet Vestsjælland - 15. januar 2021

Tænk hvis...

Mogens Gyldenvang, 67 år og aktiv erhvervsmand i hele sit voksenliv, tør ikke tænke tanken til ende, at corona-pandemien får lov at fortsætte ind i foråret. Han står - alene - midt på centertorvet i Høng-centret; Gyldenvangs hjertebarn og opfindelse skabt i 80erne. Høng-centret er ikke verdens største, tværtimod. Men torvepladsen synes pludselig uendelig stor og uendelig tavs på en gråsprængt januar-tirsdag, hvor den normale kundestrøm til centrets 20 butikker er væk. Fordi de fleste butikker er lukket. Høng-centret har, uagtet sin størrelse, samme status som storcentrene - og så er døren låst, bortset fra dagligvarebutikker og enkelte detailforretninger, der er undtaget.

- Jeg har ingen præcis viden om, hvor mange millioner, butikkerne har mistet i omsætning op til jul og i dagene efter. Men vi taler om op mod 70 procent og det er voldsomt. Det er jo det tidspunkt på året, hvor de fleste henter det resultat, de skal leve af og måske udvikle for.

Mogens Gyldenvang, som foretrækker titlen købmand, vurderer, at de fleste handlende kan hente i omegnen af 60 procent af udgifterne, i de statslige hjælpepakker.

Kampen om julehandlen - Man behøver ikke være et matematisk geni for at regne ud, at så har de fleste en begrænset levetid. Det er fint, at medarbejdere kompenseres, men der skal jo også gerne være en arbejdsplads at vende tilbage til, ikke?

I de dramatiske lukningsdage i december kæmpede Mogens Gyldenvang, som selv er indehaver af flere af butikkerne i centret, for at få lov at holde åben.

- Altså, man kan jo ikke sammenligne os med Fields eller Fisketorvet. Det er helt andre størrelser. Men vi bliver nærmest slået til pindebrænde, når vi tvinges til lukning, mens der er lange køer foran Bilka 12-15 km væk - eller detailbutikker, der ikke er en del af et center, i både Kalundborg og Slagelse. Misforstå mig ikke. Jeg har intet imod konkurrence, hvis konkurrencen finder sted på lige og fair vilkår.

Det er der ikke tale om her.

Er det din frygt, at der, når coronaen er på afstand og vaccinerne virker, vil være butikker, som ikke overlever?

- Ja. Det er det da. Vi hjælper hinanden, så godt vi kan, her, men der er da nogen, der er mere trængte end andre.

Og når coronaen er væk?

- Så skal vi, som vi altid har gjort i Høng-centret, leve af den lokale opbakning. Og med lokal opbakning tænker jeg både vores meget trofaste kundekreds, men også kommunen. Kalundborg Kommune har også udfordringer at tage vare på. For uden butikker (og her altså et center) falder »byens værdi«, bosætningsinteressen vil dale og husene vil være mindre attraktive - og mindre værd. Tingene hænger sammen. Kommunen kan understøtte det eksisterende fundament og bygrundlag ved at undlade at drysse dispensationer ud her og der. Det er især de større enheder, der pludselig står med konkrete pladsbehov, og der er det bedre at udnytte pladsen i centrene fremfor at tillade nybyggeri.

Jeg vil i samme åndedrag gerne fremhæve den støtte og opbakning, vi mærkede lokalt, da vi fik lov at genåbne sidste sommer efter første del af pandemien. En lokal opbakning, vi er dybt taknemmelige for. Og som vi håber vil fortsætte.

Mogens Gyldenvang hilser på et par af de få, der passerer, og sætter sig på en af bænkene på centertorvet:

Rettidig omhu - Det her er den værste krise, jeg har været ude for i 43 år. Der er intet, der kommer i nærheden. Og det værste er, at vi ikke har en facitliste; vi ved ikke, hvornår det slutter. Derfor er det også vigtigt, at statsministeren, på baggrund af sundhedsmyndighedernes udmeldinger) giver klar besked om, hvornår vi kan forvente at trække i arbejdstøjet for alvor igen. Jeg er godt klar over, at Folketing og regering ikke har interesse i at lukke Danmark ned én dag længere end nødvendigt, men erhvervslivet har brug for mere præcise udmeldinger, som de kan agere efter. Det er rettidig omhu.

Hvad er efter din opfattelse den største udfordring?

- Online-handel er buldret frem under coronaen. Det er gået endnu stærkere, end man kunne forvente. Det er naturligvis en udfordring både på den korte og den lange bane, som vil medvirke til at øge antallet af tomme butikker i de kommende år.

Set med centerbriller skærper det behovet for at tænke i nye baner, når tiderne er anderledes. Vi har masser af plads i centret, både inde og ude, og man kunne forestille sig en fremtid, hvor centret ikke alene bestod af traditionelle butikker, men også kunne indeholde eksempelvis læger, revisorer og måske kommunale institutioner.

At tænke i nye baner Frygter du fremtiden for byer med Høngs størrelse?

- Det vil jeg ikke sige. I Høng har vi et fantastisk foreningsliv, og vi har fine rammer, herunder en perlerække af nye og nyere institutioner omkring skolen. Især foreningslivet lever godt på baggrund af mange ildsjæle. Tilvæksten er også meget tilfredsstillende. Men vi skal stå sammen - og vi skal fremfor alt passe på hinanden.