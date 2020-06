Se billedserie Tre Brugsen-kassedamer, der har arbejdet i SuperBrugsen i tilsammen 109 år. Fra venstre er det Bente Olesen, Kirsten Kraul og Lonny Jensen. Foto: Charlotte Koefoed

Lonny, Kirsten og Bente har arbejdet i brugsen i 109 år tilsammen

Brugsen i Høng havde første åbningsdag 1. juli på Hovedgaden 16 i Høng og fik navnet »Høng og Omegns Brugsforening«. I 1962 blev den bygget helt om og fik slet og ret navnet Høng Brugs. Da Kirsten Kraul og hendes mand Mogens i 1962 flyttede til Høng, husker hun brugsen som en meget moderne butik med selvbetjening.

- Jeg var meget imponeret over den flotte brugs og i 1965 begyndte jeg selv at arbejde der. Jeg startede i manufakturafdelingen og da brugsen i 1980 flyttede ud ved siden af Wittrock, flyttede jeg med, fortæller Kirsten Kraul.

I 1971 fik hun en ny kollega, nemlig Bente Olesen, der egentlig bare skulle være i et barselsvikariat i et halvt år, men som endte med både at få 40 års fortjenestemedalje og blive kåret som en af Danmarks bedste kassedamer. Også hun kom med, da brugsen flyttede i 1980 og i 1984 kom Lonny Jensen til brugsen i Høng efter syv år i brugser i Københavnsområdet. Hun nåede også at få 40 års fortjenestemedaljen og gik samtidig på efterløn.



Bente Olesen havde i 2011 40 års jubilæum, og året efter blev hun kåret som en af Danmarks bedste kassedamer. Foto: Charlotte Koefoed



- Ja, jeg nåede jo ikke at arbejder i brugsen 40 år, selv om jeg gerne ville, men jeg fik bøvl med mine arme og måtte stoppe, siger Kirsten Kraul, men både hun, Lonny og Bente er enige om, at Brugsen i Høng var, og er, et ualmindelig godt sted at arbejde.

- Ellers var vi jo ikke blevet så længe, griner de alle tre.



Lonny Jensen kunne i 2018 fejre, at hun har arbejdet i SuperBrugesen i Høng i 40 år, hvoraf de 33 havde været i Høng. Ved samme lejlighed gik hun på efterløn. Foto: Charlotte Koefoed



Mange uddelere og gode kolleger

13 uddelere ud af de 18, der har været i brugsen i Høngs historie, har de tre brugsen-damer været igennem.

- Ja, vi har overlevet mange uddelere, som hver især har sat sit præg på brugsen. Men de har været gode, slår Bente Olesen fast.

Dog er der én, der skilte sig lidt ud og det var Lars Stenfeldt, der var i Høng i 12 år (1991-2003) og via sit unikke samarbejde med Høng Centrets Mogens Gyldenvang fik skabt en helt særlig atmosfære i centret.

- Vi var jo blandt andet med til at indspille en sang til VM i fodbold i 1994. Hold da op, hvor var det sjovt, griner Kirsten Kraul.

Minder som modeshows, hvor blandt en af brugsens ansatte optrådte på catwalken iført en stor papkasse, og på den måde illustrerede sig som kassedame, vækker jubel hos Kirsten, Lonny og Bente.

- Ingen tvivl om, at vi i 90´er havde et fantastisk sammenhold i hele Høng Centret, ikke kun i Brugsen, siger Lonny Jensen.

Stor social berøringsflade At arbejde i fødevarebutik har en indbygget stor social faktor. Man kender alt og alle.

- Nogle gange blev vi næsten brugt som nyhedskilder, for folk spurgte ikke kun om priser på mælk og tilbud på varer, men om vi vidste noget om den ene eller den anden var flyttet. Nogen gange måtte vi jo bare sige, at det vidste vi ikke noget om, fortæller Bente Olesen.



Superbrugsens personale fotograferet i kasseområdet i Brugsen. Forrest fra venstre: Forreste række: Poul Guldving (slagtermester), Rita Rossing (butiksassistent), Irene Poulsen butiksassistent), Lissi Lund (kontorassistent) og Bente Olesen (butiksassistent) Bageste fra venstre: Hans Henrik Kristensen souschef), Finn Jensen (uddeler), Kirsten Kraul butiksassistent), Lonny Jensen (butiksassistent), Jytte Jonassen (delikatesseassistent), Karin(efternavn ukendt) og Kirsten Hansen (butiksassistent). Årstallet er 1989. Foto: Ugebladet Vestsjælland



Men kontakten med kunderne var en stor del af arbejdet og fordi alle tre kvinder har arbejdet så mange på, faktisk 109 år tilsammen, i Brugsen, har de alle tre en kæmpe berøringsflade.

- Dengang blev man mange år på samme arbejdsplads. Det er ikke som i dag, hvor man næsten møder en ny i kasse hver dag. Mange ting har ændret sig meget, siger Kirsten Kraul.

Hun husker, da man udbetalte dividente til kunderne, og Bente Olesen har siddet og talt mærker sammen, så kunderne kunne få deres penge. I dag har man via en app alle funktioner ét sted og man kan betale via sin smartphone.

- Ja, det er noget helt andet, men brugsen i Høng har altid været et godt sted at arbejde, alle forandringerne til trods, slår Kirsten Kraul, Bente Olesen og Lonny Jensen fast.

Fredag den 26. juni mellem klokken 10 og 16 vil de være tilstede i SuperBrugsen i Høng til en snak om gamle dage og for at fejre brugsen sammen med uddeler Per Jensen og personalet.

Kirsten Kraul arbejdede i brugsen i Høng fra 1965 til 1998, Bente Olsen fra 1971 til 2014 og Lonny Jensen fra 1984 til 2018.

I 1991 blev Brugsen opdelt i SuperBrugsen og året senere kom Dagli´Brugsen til. Coop Danmark er Danmarks største dagligvarevirksomhed, der driver butikskæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, LokalBrugsen, Irma, fakta, coop.dk og irma.dk. Coop Danmark har knap 1.100 butikker over hele Danmark, omkring 40.000 medarbejdere og en samlet omsætning på ca. 43 milliarder kroner.