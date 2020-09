- Jeg kan jo lide det

I dag, hvor han runder de 70 - det sker 24. september - bor han således på sin lille landbrugsejendom på Sæbyvej lidt nord for Høng. Her driver han som hobby sine 16 tønder land med roer og korn - og el-installationsfirmaet lever fortsat i bedste velgående.

- Jeg kan jo lide det og jeg ser ingen grund til at stoppe, hverken med det ene eller det andet, bare fordi jeg fylder 70, fortæller Lars Kristian Larsen med et skævt smil.

Han har den sorg fat hans hustru døde for fire år siden og han blev alene. Tanken med den relativt nye bolig efter mange år i hus i Høng var jo netop, at de to skulle have nydt deres tredje alder på gården.