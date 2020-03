Jørgen Hansen (t.v.), først handelsstandsformand i tæt ved 25 år og siden messe-koordinator, blev hædret på handels- og erhvervsforeningens generalforsamling forleden af formanden, Steffen Olsen. Foto: Charlotte Koefoed

- Det har aldrig været kedeligt

Ugebladet Vestsjælland - 07. marts 2020 kl. 14:49 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Handlende og erhvervsfolk har da nok ind i mellem tilbage i 80'erne og 90'erne haft den tanke, at vi ville komme under pres, fordi alle talte om, at udviklingen kun ville ske i de større byer. Og jeg husker et handelsmøde i 90'erne med en såkaldt ekspert, der fortalte os, at om 10 år ville der ikke være specialbutikker tilbage i Gørlev. Der ville knap være noget handelsliv. Men sådan gik det - heldigvis - ikke. Og jeg synes faktisk, at Gørlev har klaret sig fint - ja, vel bedre end så mange andre mindre byer, man kunne sammenligne sig med. Der er sket meget siden - og én ting kan jeg sige: Det har aldrig været kedeligt.

Jørgen Hansen, tidligere formand for Gørlev Handelsstandsforening gennem 25 år, ser tilbage på et langt liv som erhvervsmand og borger i Gørlev, siden han og fru Anni flyttede til byen i 1985. Jørgen Hansen tiltrådte stillingen som chef for Handelshuset Gørlev Træ­lasthandel - i daglig tale bare handelshuset.

Det varede ikke længe, før Jørgen Hansen blev opfordret til også at tage del i handelsstandens arbejde, og efter et enkelt år i bestyrelsen som menigt medlem tiltrådte han som formand.

I de følgende år udvikledes foreningens arbejde. I november 1987 blev det første roelygteoptog afviklet i Gørlev. Året efter oprettedes et erhvervsråd med to medlemmer fra Gørlev Kommune, to fra erhvervsforeningen - og to fra handelsstandsforeningen.

I 1992 etableredes Bymidten, og i 1995 fik Gørlev atter sin egen messe, iscenesat som en forbrugerdag med et stort program og mange deltagere fra Gørlev Handels og Erhvervsforening.

Jørgen Hansen sagde farvel til formandsposten i 2010 - men ikke til foreningen, som han blev æresmedlem af i 2014. For messen var et af hjertebørnene i handelsarbejdet for Jørgen Hansen. Og netop i 2014 blev den første messe afviklet under en samlet forening, Gørlev Handels- og Erhvervsforening, efter fusionen tidligere det år. Det skete i 100-året for den gamle samlede forening, og det var under jubilæumsmiddagen på Reersø Kro, at messens koordinator, Jørgen Hansen, blev hædret for sin indsats.

Messerne eksisterer stadig i Gørlev, men nu som indslag i det store hesteskue i juli.

- Der er stadig god gang i byen. Sidste år åbnede to nye butikker (Luve på Algade, red.) og at vi kan samle cirka 40 til foreningens generalforsamling er også et positivt vidnesbyrd om, at der er et rigtigt godt sammenhold. Det kan godt være, at byen ad åre får lidt færre specialbutikker. Og dog - Gørlev er ikke mindst en sommerby, som i høj grad også har glæde og understøttes af de mange sommergæster. Det er torvedagene et godt eksempel på.

Du kommer til at savne byen?

- Vi flytter fra huset på Solvangen til Slagelse til maj, hvor Anni stammer fra, hvor datteren bor og hvor vi også har anden familie og venner. Men der er ikke så langt til Gørlev - så vi kigger nok forbi fra tid til anden.