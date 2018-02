Se magiske tekstiler i nyt kreativt værksted

- For mig er det vigtigt at arbejde eksperimenterende og på tværs af teknikker, for det er i processen magien opstår, siger Birgitte Bruun Rasmussen. Sideløbende med sit eget arbejde tilbyder hun også kurser og workshops i tekstile teknikker og kreative arbejdsmåder. Senest workshoppen »Smock for en ribstrik« på DesignMuseum Næstved i Boderne. Her er det vigtigt for tekstilkunstneren at formidle glæden ved det gode håndværk og inspirere til kreativ leg med materialer.