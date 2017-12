Se billedserie Gavepapir er ofte overfladebehandlet og skal smides i småt brændbart, hvis det afleveres hos AffaldPlus. Privatfoto

Sånda sorteres jule- og nytårsaffaldet

Ugebladet Næstved - 25. december 2017 kl. 19:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Julen er overstået og nytåret står for døren, og set med "affaldsøjne" er det en hård tid for miljøet. Vi køber stort ind, - gaver, mad og pynt, og vores øgede forbrug fører store affaldsmængder med sig.

Men man kan være med til at gøre en forskel og gøre noget godt for miljøet. AffaldPlus har lavet en oversigt over noget af det mest almindelige jule- og nytårsaffald, som man kan gøre brug af.

Det er kolossalt så meget gavepapir, vi bruger i december, og det er vigtigt at få det sorteret korrekt. Gavepapir skal i Småt Brændbart på genbrugspladserne, da papiret ofte er overfladebehandlet, fremstillet med "metallic" og papirfibrene simpelthen for tynde til at genbruge. Det samme gælder gavebånd og flamingo. Genbrugspladsen har også containere til rent og tørt pap.

Når dit juletræ har spredt glæde i stuerne, dansen er slut og det begynder at drysse, så er det tid til at give det nyt liv. Hvis du er haveejer, kan du fx afdække roser og andre sarte planter med grangrenene. Stammen kan laves til flis, som du også kan bruge i haven.

Har du ikke have, er haveaffalds- og genbrugspladserne er klar til at modtage dit juletræ. Træerne bliver omdannet til biobrændsel, som igen bliver til strøm og fjernvarme.

Omkring årsskiftet til 2018 lyser den ellers så mørke vinterhimmel op i et væld af farver og brag. Når festen er slut, og kalenderen viser 1. januar 2018, så husk, at affyret nytårsfyrværkeri skal i småt brændbart. Og så er reglerne, at ubrugt, lovligt nytårskrudt, skal afleveres som farligt affald på genbrugspladserne.

Alle AffaldPlus' genbrugspladser samt PlusButikker holder lukket følgende dage: Tirsdag den 26. december, søndag den 31. december samt mandag den 1. januar.

pewi