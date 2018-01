Lucinda Rasmussen og Erik Terp fra Næstved Bykirke glæder sig til at starte FamilieNetværk Næstved torsdag den 18. januar i kirkens lokaler lige bag Fakta på Skallegårdsvej 10. Foto: Niels Brande

Nyt familienetværk åbner med fællesskab for alle

Ugebladet Næstved - 05. januar 2018 kl. 13:53 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med et hold på 20 frivillige og en ledergruppe med syv erfarne medlemmer udi socialt arbejde åbner Næstved Bykirke i samarbejde med blandt andre Blå Kors et nyt arbejde for familier og enlige i Næstved.

FamilieNetværk Næstved er navnet. Her kan familier såvel som enlige mødes et sted, hvor der er fællesskab og samtidig mulighed for rådgivning, når livet er svært.

Rådgivningen gives af en professionel tilknyttet psykolog, og senere er det visionen, at andre fagområder også kommer på tale.

- Det primære for os er at starte et sted, hvor familier og enlige kan komme, uden at det kræver noget af dem. Vi vil gerne være med til at opbygge gode relationer, siger Lucinda Rasmussen fra Næstved Bykirke, der er initiativtager til netværket.

Sammen med Erik Terp, som også er med i netværksarbejdet, fortæller hun, hvordan hun længe har set, hvordan ensomheden præger mennesker.

Det vil hun gerne være med til at ændre på med et ukompliceret fælleskab, hvor der ikke stilles krav til deltagerne. Alle er velkomne.

FamilieNetværk Næstved er inspireret af et arbejde, der de senere år er spiret i Aarhus. Her har Citykirken sammen med Blå Kors startet et familienetværk, der særligt rækker ud efter beboere i bebyggelsen Bispehaven. Det er blevet så stor en succes, at netværket i 2017 modtog årets initiativpris fra Kristeligt Dagblad.

Der er indtil videre planlagt 15 dage med FamilieNetværk Næstved i 2018, og den første bliver torsdag den 18. januar. De holdes i kirkens lokaler på Skallegårdsvej 10.

Netværket begynder klokken 15.30 med kaffe, snacks og saft til børnene, inden en eftermiddagsaktivitet begynder for de voksne.

Det kan være alt fra et oplæg om alkoholafhængighed til relationer, praktiske ting og kreative eller sjove oplevelser.

Samtidig er der særskilte aktiviteter for børnene med eksempelvis værksted, kreativitet, leg og lektiehjælp på spil.

- Det er måske kun for en tid, vi kan være med i deltagernes liv, men i så fald er det det hele værd. Vi vil gerne se, at deltagerne over tid bevæger sig i en rigtig retning i livet, siger Lucinda Rasmussen.

Senere er der middag med varm mad for alle deltagerne leveret af Go'Appetit i Næstved, inden programmet slutter med en kort stund kaldet »troen i praksis«, hvor der fortælles lidt om kristen tro. Det sidste punkt er dog frivilligt, om man vil deltage i.

Faktisk tyvstartede netværket med en julefest den 14. december sidste år.

De havde delt 400 invitationer ud omkring Nøddehegnet og Birkehegnet, og det gav pote, for omkring 65 deltagere dukkede op.

Om den gode flok vender tilbage til den officielle opstart, vil vise sig, men Erik Terp fortæller, hvordan hans kone så, at julefesten gjorde en forskel.

- Min kone stod i døren og tog imod. Da gæsterne kom, var det for mange med bøjede hoveder og en ydmyg attitude, men da de gik hjem igen, var hovederne kommet op, og smilene var store.

Han håber, at der med tiden vil opstå en kerne af deltagere, der kommer igen og igen og med tiden også har lyst til selv at være frivillige i netværket.

Han ved selv, hvad det kan gøre ved mennesker, når andre viser dem tillid og omsorg. I mange år arbejdede med at hjælpe gadebørn i Rumænien. I dag oplever han jævnligt, at de tidligere gadebørn opsøger ham på Facebook, og han kan så se, hvordan de er kommet godt af sted i livet med arbejde og familier.

Det er gratis at være med til FamilieNetværk Næstved. Udgifterne dækkes af kirken og de øvrige samarbejdspartnere. Vil man med, skal man tilmelde sig senest to dage før via sms til 31 21 45 60, hvor man skriver navne på alle der deltager samt børnenes alder.