Nuka og Josephine er i DM -finalen

Ugebladet Næstved - 22. maj 2018

De to ni-årige piger fra Næstved Nuka Fornitz og Josephine Steenfat er microgymnaster, der er for de otte til 10-årige. De blev sammen med deres klub, HGH Herlev, ved de netop overståede forbundsmesterskaber nr. 4 i 1. division, som er den absolutte bedste division. Næstveds eget micro-pigehold fra HG vandt iøvrigt guld i 6. division, hvilket pointmæssigt svarer til en 37. plads.

Nuka Fornitz og Josephine Steenfat sikrede sig dermed en plads til finalen ved DM i Teamgym, der i år holdes i Brøndby Hallerne lørdag den 2. juni. Finalen bliver livestreamet på DR.

En 1. plads ved DM er det højst opnåelig for pigerne i denne aldersgruppe, og pigerne drømmer da også om netop medaljer. Det er kun de fire dygtigste hold i Danmark i 1. division der er gået videre til finalen, så konkurrencen er meget skarp, når Nuka og Josephine sammen med deres hold snart skal kæmpe om de fornemme medaljer. Med i finalen er også Bolbro, Greve og Djurs. Det er 1. gang, at der er gymnaster fra Næstved med til DM for micropiger.

- Nuka og Josephine er vilde med gymnastik. De kører gerne 3-4 gange om ugen til træning i Herlev, og har gjort det siden sidste sensommer. Køreturen finder dem ikke lang, da de virkelig brænder for deres sport og synes, at det er sjovt. Josephine udnytter som regel køreturen til at få en lille lur, mens Nuka nyder roen og oftest slapper af med sin telefon, fortæller forælder Pernille Steenfat.

Nuka er i gang med sin 7. sæson indenfor gymnastik, mens Josephine blot er på sin 2. sæson. De kan nu bryste sig med at være blandt de dygtigste gymnaster i Danmark.

Sidste år blev begge piger trænet af Tina Søholt Pedersen, bedre kendt som Fru P, på aspirantholdet hos Lille Næstved Idrætsforening. Tina Søholt Pedersen stoppede som træner efter sidste sæson, og havde i den forbindelse anbefalet klubben i Herlev til Nukas forældre. Josephine startede op i HG, men følte ikke at holdet var det rigtige for hende. Siden da har pigernes forældre skiftes til at køre pigerne til træning.