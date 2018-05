Se billedserie Kristina Klintø har de seneste fire år været en del af administrationen på produktionsskolen.

Send til din ven. X Artiklen: Kom og se hvad vi producerer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom og se hvad vi producerer

Ugebladet Næstved - 01. maj 2018 kl. 10:54 Af Tekst og foto: Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ålestokgården Næstved Produktionsskole, der ligger uden for Næstved på Ålestokvej i retning mod Karrebæksminde, åbner den kommende weekend dørene for et forårsmarked, hvor alle kan kigge indenfor og se, hvad de omkring 80 elever fra forskellige fagretninger går og laver og måske købe lidt med hjem.

- Det er en tilbagevendende begivenhed, og der plejer at kommer rigtig mange besøgende, der har mulighed for ikke mindst at købe mange af de ting, vore elever har produceret, fortæller Kristina Klintø, der er administrativ medarbejder.

Eleverne er fordelt på små hold, der lærer noget om forskellige fag. De går typisk et års tid på produktionsskolen, hvor også de har mulighed for at tage dansk og matematik tilpasset den enkelte elevs niveau.

- Vi har 12 linjer og det er typisk praktiske færdigheder, der opøves. Her kan man lære mere om for eksempel metalanvendelse og motorer, gartneridrift, butik og handel, malerfaget og IT og medier, oplyser Kristina Klintø.

De unge har typisk haft det lidt svært i folkeskolen eller er bare blevet trætte af bøgerne. Et års tid med anderledes udfordringer til hænder og hoved giver mange af eleverne selvtillid og mod på igen at tage uddannelse eller gør dem mere afklarede om deres arbejdsmuligheder. For det er en succes, når de unge oplever, at de godt kan en masse - de skal bare finde ud af, hvad det er først

På åbent hus dagene 5. og 6. maj klokken 10 til 15 kan man finde gode eksempler på, hvad de unge kan. I gartneriet er der planter til både inde og ude samt brugskunst. I tømrer- og metalværkstedet har de unge haft travlt med at lave fuglehuse, æblekasser, plantestiger, trillebører til pynt, havemøbler og meget mere. I cafeen kan man købe kaffe og hjemmebag. I det hele taget viser eleverne på dagen, hvad de beskæftiger sig med på skolen. Hvad der ikke står til salg kan skolen måske lave. Der tages faktisk imod bestillinger bl.a. i tømrerværkstedet, der også tager på udeopgaver on location.

På hjemmesiden www.aalestokgaarden.dk kan læse mere om skolens retninger. Hver tirsdag er der åbent hus klokken 9, hvor man kan få en rundvisning på værkstederne og høre mere om hvad produktionsskolen kan tilbyde unge mellem 15 og 24 år.