Klugerne i dialog om kunst og tro

Torsdag den 25. januar er der mulighed for at møde ægteparret Anna og Thomas Kluge i Herlufsholm Sognehus i Næstved. Anna Kluge arbejder til daglig som præst i Sct. Povls Kirke i Korsør. Thomas Kluge, er som kunstmaler mest kendt for sine portrætter, bl.a. af den kongelige familie. Selv brænder han mest for sin religiøse kunst, hvor billede, tekst og tro væves sammen. Den bliver på aftenen til i en dialog mellem de to ægtefæller.