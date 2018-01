Send til din ven. X Artiklen: Hvis julegaven skal byttes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvis julegaven skal byttes

Ugebladet Næstved - 04. januar 2018

Dansk Erhverv forventer, at danskerne i år vil bytte gaver for næsten 350 mio. kr.

Hvis man tror gaven skal byttes, er det en god idé at huske de gode bytteråd - og her er der forskelle, alt efter om gaven er købt på nettet eller i en fysisk butik. Derudover skal man se sig for, hvis gaven er købt på udenlandske netsider.

Dansk Erhverv oplyser, at knapt en fjerdedel af julegaverne er blevet købt på nettet, og derfor er der ekstra grund til at være opmærksom på byttereglerne. For der er forskel på, hvilke rettigheder man har som forbruger, alt efter om man har købt gaverne i en fysisk butik, i en dansk netbutik eller en udenlandsk netbutik.

Modsat hvad mange tror, kan de fysiske butikker selv bestemme, om de vil tilbyde kunderne en bytteret eller ej, forklarer Bo Dalsgaard, jurist og chefkonsulent i Dansk Erhverv.

- Som gavebytter er det vigtigt at sætte sig ind i den enkelte butiks bytteregler. Butikkerne stiller typisk krav om, at du skal medbringe kvitteringen, hvis du vil have pengene tilbage, mens det ofte er nok med et byttemærke, hvis gaven bare skal byttes til en anden størrelse eller farve, siger han.

Er gaven købt i en dansk eller europæisk netbutik, har man som forbruger derimod altid en fortrydelsesret på minimum 14 dage, fra man har modtaget varen. I år har mange købt julegaver på Black Friday, og så er fortrydelsesfristen udløbet, når juleaften oprinder.

- Vær opmærksom på, at de 14 dages fortrydelsesret gælder fra den dag, gaven er blevet leveret til den, du har fået den af. Hvis gaven er blevet leveret allerede 29. november er fortrydelsesfristen altså udløbet inden juleaften - med mindre netbutikken tilbyder udvidet returret i forbindelse med julen, hvad mange gør, siger Bo Dalsgaard.

Han minder desuden om, at gaven skal være ubrugt og i original emballage, hvis man vil have hele købesummen tilbage. Endelig tilbyder flere og flere erhvervsdrivende, der har både fysiske butikker og en netbutik, at varer købt på nettet også kan byttes i de fysiske butikker.

Der er ingen bytte- eller returret i de fysiske butikker, medmindre butikken har lovet det. Løftet kan gives som en generel bytte- eller returret eller som en konkret aftale i det enkelte tilfælde.

Bytte- eller returrettigheder gælder kun i den forretning, hvor varen er købt, medmindre butikskæden har lovet, at varen kan byttes i alle forretninger.

Hvis butikken har fastsat en frist for bytte eller returnering, skal den overholdes.

Returret betyder, at forbrugeren kan kræve købesummen tilbage.

Butikken kan kræve dokumentation for, at varen er købt hos butikken eller kæden.

For at kunne returnere en vare skal den være ubeskadiget og må ikke være brugt. Varen skal leveres tilbage i original emballage, hvis emballagen har betydning for varens værdi eller muligheden for at sælge varen igen.

Hvis varer som for eksempel musik og film er plomberet, må plomberingen ikke være brudt.

Hvor længe kan gaverne byttes? Ved handel på internettet er der 14 dages fortrydelsesret, men nogle netbutikker forlænger perioden i julen. Vær her opmærksom på, om der gælder særlige vilkår for perioden efter de første 14 dage (det kan for eksempel være krav om, at varen skal være ubrugt og i original emballage).

Undersøg, om varen eventuelt kan byttes i den erhvervsdrivendes fysiske butikker.

Er der en særlig returseddel, der skal sendes med, hvis gaven skal byttes?

Som udgangspunkt skal modtageren selv betale for portoen, hvis varen skal sendes retur. Det er derfor værd at undersøge, om netbutikken tilbyder gratis returfragt.

Hvis modtageren ønsker at få pengene retur for gaven, skal man være opmærksom på, at købesummen vil blive udbetalt til den oprindelige køber af produktet og ikke til modtageren af gaven. Det er kun muligt at få hele købesummen tilbage, hvis varen leveres tilbage ubrugt og sammen med den originale emballage. Hvis netbutikken er e-mærket, kan du være sikker på, at den lever op til lovgivningens krav.

Er dine julegaver købt i en udenlandsk netbutik, er det vigtigt at være opmærksom på, i hvilket land netbutikken har hjemme. Hører den til i et EU-land, er man som forbruger beskyttet af den generelle regel om, at man har minimum to års reklamationsret og 14 dages returret.

Er det derimod en netbutik, der ikke har hjemme i et EU-land, er det sværere at sige noget generelt om byttevilkårerne, og man er som forbruger ikke beskyttet af lovfæstede rettigheder. Derfor er det ekstra vigtigt, at man som forbruger sætter sig grundigt ind i den enkelte butiks specifikke byttevilkår, herunder vilkår for returfragt og andre betingelser.

Hvis man vil købe sine julegaver i netbutikker uden for EU skal man være opmærksom på, om der lagt dansk moms og told på regningen, ellers kan der komme en ekstra opkrævning på det. Der skal betales dansk moms på 25%. hvis varens værdi overstiger 80 kroner og told hvis den overstiger 1150 kroner. Uanset varens værdi kan den blive pålagt et gebyr på mellem 160-250 kroner som betaling for at få den igennem tolden

Tjek e-mærkets liste over fupbutikker, www.emaerket.dk/fup. Står netbutikken her, så undlad at købe.

Det er også en god tjekke andre forbrugeres erfaringer med netbutikken på anmeldelsessider såsom Trustpilot.

