Mei Zhen Brøns har boet med sin danske mand i Næstved i ni år. Derfor var det oplagt, at datteren Ying Brøns lagde sin anden restaurant her.

Håndlavet er kodeordet i ny sushi-restaurant

Ugebladet Næstved - 23. maj 2018 kl. 07:40 Af Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert eneste stykke sushi er lavet i hånden og først når gæsten har afleveret »smørrebrødssedlen« til tjeneren. Og det er da også det, navnet Næstveds kommende sushi-restaurant betyder - håndlavet. Sushi Takumi åbner »i den første halvdel« af juni i Kindhestegade i Næstved, hvor der senest har ligget en Burger Anarchy for en kort bemærkning. Før da var der Jensens Bøfhus og længere tilbage diskotek Admiralen.

Lige nu er meget af det indvendige skrællet ned til diskoteks- og bøfhusniveau, men inden længe vil stedet fremstå enkelt, lyst og stilrent og med plads til op mod 100 gæster indendøre samt mulighed for at sidde udenfor til gaden eller i et gårdmiljø bagved, lover bestyrer Mei Zhen Brøns.

Hendes introduktion til sushi er faktisk kommet gennem hendes datter Ying Brøns, der for et år siden var med til at starte egen sushi-restaurant i Fredericia som blot 24-årig sammen med veninden Xi Huang. I Fredericia hedder den også Sushi Takumi, og det er de to, der nu også forsøger sig i Næstved.

I den jyske by introducerede de med succes begrebet »All you can eat«, og sådan vil det også blive i Næstved. Her kan sushi, varme (kød)sticks samt suppe, kaffe, og dessert spises til maven er fyldt op. Bestiller man mere end man kan spise, må det tages med hjem, men dog skal man betale ekstra for den sushi, der levnes.

Det bekymrer ikke Mei Zhen Brøns at restauranten i Næstved ligger i et kinesisk/japansk »risvinsbælte«, hvor der er sushi adlibitum til fast pris flere steder med kort radius:

- Chefkokken fra Sushi Takumi i Fredericia starter i Næstved, og med 12 års erfaring med sushi og et fantastisk ry fra Fredericia kan det ikke gå galt. Det er bevist i Fredericia, siger Mei Zhen Brøns med et smil.