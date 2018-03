Grønland fra nord til syd

Grønland er verdens største ø - mere end 2000 km er der fra nord til syd. Siden 1700-tallet er Grønlands planteliv blevet udforsket og kortlagt af opdagelsesrejsende og videnskabsfolk. I disse år er Flemming Rune, biolog, forfatter og kendt fra tv - blandt andet med DR1-Kyst til kyst - i gang med at udarbejde en ny grønlandsflora, der skal udkomme i 2021. Han har rejst over 25 somre i næsten alle dele af Grønland, fotograferet og indsamlet et enestående materiale, som han vil vise fra i form af billeder og historier om naturen i en af verdens barskeste egne.

Foredrages holdes i forbindelse med udstillingen »Kortlægninger«, der kan ses til og med 9. april. Den handler om kunstens rolle i kortlægningen af et land. Med malerier af Aage Bertelsen fra den sagnomspundne Danmark-Ekspedition (1906-08), over Pia Arkes værker, hvor de personlige erindringer er i centrum, til Jacob Kirkegaards optagelser af smeltende arktisk is, favner udstillingen over 100 års kunstneriske kortlægninger af Grønland. På forskellig vis kaster udstillingens værker lys over kortlægning som metode og over, hvordan kortlægninger altid er en del af en større geopolitisk historiefortælling.