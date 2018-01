Glade amatørfotografer i konkurrence

Førsteprisen gik til hans foto »Åbent hus i Hamburg«. Det er et foto af et surrealistisk vægmaleri i havnebyen, som får mange til at standse op. En lynlås åbnes over hele facaden og dens vinduer. Han besatte også 3. og 5. pladsen. 2. pladsen gik til Lars Linnemann for det dejlige billede af barnebarnet Caroline på to år.