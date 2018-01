Raul Selegante (tv.) og Morten Nalepa glæder sig til, at samarbejdet mellem Holmegaard Glasværks Boldklub og den spanske fodboldklub Levante UD fra Valencia for alvor kommer i gang i det nye år. Foto: Niels Brande Foto: unknown

Fodboldklub i nyt samarbejde med La Liga-klub

Ugebladet Næstved - 02. januar 2018 kl. 14:54 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kort før jul offentliggjorde Holmegaard Glasværks Boldklub (HGB) fra Fensmark, hvad fodboldklubben selv kalder lidt af en julegave.

Den mindre sydsjællandske klub med omkring 450 børne- og ungdomsspillere har nemlig indledt et treårigt samarbejde med fodboldklubben Levante UD fra den bedste spanske fodboldrække La Liga.

Det indebærer blandt andet oprettelsen af et fodboldakademi, træningslejre og en gentagelse af den fodboldskole, HGB i efterårsferien i 2017 med succes gennemførte i samarbejde med Levante UD, der har hjemme i Valencia.

- Vi gør det både for at fastholde vores egne spillere og for at tiltrække nye spillere til klubben, for vi har nogle lidt tynde årgange. Og så handler det om at fastholde og udvikle vores største talenter, siger HGB-træner Morten Nalepa, som er meget begejstret for den nye aftale, der gør HGB til Levante UDs første danske venskabsklub.

- Efter fodboldskolen er jeg blevet bidt af smartfootball, og hvad det gør ved børnene. Det vil vi som klub gerne udvide, siger Morten Nalepa, der fik meget positiv respons fra forældrene efter fodboldskolen.

- Flere spurgte, om de allerede da kunne tilmelde børnene til næste år.

Smartfootball går lidt forenklet ud på, at spillerne skal lære at bruge hjernen bedre, så de tænker bedre på banen og træffer bedre valg med og uden bold.

Samarbejdet med Levante UD betyder både påvirkning af eksisterende træningsformer med gradvis indførelse af smartfootball på klubbens pige- og drengehold samt oprettelsen af et akademi.

Morten Nalepa får en fremtrædende rolle som sportschef for det nye akademi, der kort sagt står for en ugentlig træning på højt niveau med spanske trænere med UEFA's B-licens. Akademiet er åbent for spillere fra både HGB og andre klubber.

Det er fodboldtræner og ejer af firmaet Selegante Sport, Raul Selegante, der har formidlet kontakten til La Liga-klubben.

Han bor i Næstved og er engageret i HGB.

Som 15-årig spillede han i den spanske klub Real Sociedad, hvor han jævnligt mødte spillere fra andre klubber. Gennem det spanske fodbold-ungdomsmiljø lærte han blandt andre den nuværende leder af Levante UDs internationale afdeling Daniel Pastor at kende, hvilket nu har ledt til det spansk-danske samarbejde.

Fra 1. januar overtager han en ledig post som cheftræner for U16-drengene i HGB, og han glæder sig til at indføre mere af træningsmetoden smartfootball, som også var omdrejningspunktet for efterårets fodboldskole.

- På et klubniveau som vores handler det om spillerne, og at de skal have det godt. Succes for os er, når drengene kommer til træning og forlader den igen med smil. Når de føler, de er et hold, et kollektiv. Det er succes, siger Raul Selegante.

Levante UD har foruden HGB også indgået samarbejde med den nordsjællandske klub Hørsholm Usserød Idrætsklub. Det betyder, at de to danske klubber på sigt kommer til at arbejde sammen. Hvad omfanget bliver, er ikke helt afklaret.

Samarbejdet er i det hele taget så nyt, at HGB i de første måneder af 2018 skal have fastlagt rammerne for de kommende tre års samarbejde.

De planlægger at holde et informationsmøde om et par måneder, hvor spillere og forældre, men også trænere fra andre klubber er velkomne til at komme og høre om planerne for talentakademiet.

Indtil da skal Morten Nalepa se, om han kan få armene ned, for smartfootball har virkelig haft bid i ham siden efterårets fodboldskole.

- Kunne man få lov til at leve af det her, ville det være helt perfekt, men så skal man nok op i nogle større klubber.