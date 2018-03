Flisecenter bag stor event i lokal erhvervs­park

Der er god grund til at sætte et kryds i kalenderen ud for lørdag den 24. marts. Især hvis man er interesseret i at høre mere om og måske benytte de ekstraordinære tilbud en række firmaer i Øverup Ehvervspark, ved Marinebuen i Næstved har på dagen.

- Vi håber at rigtig mange vil kigge forbi herude og se hvad vi har at byde på - og samtidig have en festlig dag, siger Martin Jensen, der bl.a. har lokket den lokale motocross-kører Thomas Kongshøj til at brilliere på en cross-bane. Og det er noget, han er ekspert i: 8. april kører han årets første løb DM Extreme Enduro og senere kører han en række løb både i Danmark og udlandet. Og så skal han træne i at køre ørkenræs, for hans ambition er at deltage i Dakar Rally til næste år. Løbet køres i Sydamerika.