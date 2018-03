Et feriebarn på besøg fra Sydslesvig kan måske blive et venskab for livet. Foto: Feriebarn.dk

Feriebørn søger sommerværter

Lige nu leder Sydslesvigske Børns Ferierejser efter danske familier i Næstved med et barn i alderen fra syv til 15 år, som vil have besøg af et sydslesvigsk feriebarn i en uge i sommerferien. Børnene bliver kyndigt matchet efter alder, køn og interesser for at sikre den bedste forudsætning for et sjovt og lærerigt møde.