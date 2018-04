Se billedserie Planteforædlerne har på forhånd gjort arbejdet: At lave et smukt espalier æbletræ til den varme husmur eller givet det gode vækstbetingelser i to år før salg som træ i bedste A-kvalitet. Foto: Per Witt

Send til din ven. X Artiklen: Det kribler og krabler i jorden - og i havefolket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det kribler og krabler i jorden - og i havefolket

Ugebladet Næstved - 18. april 2018 kl. 09:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Og det er noget et havecenter som Toksværd Planteskole i høj grad kan mærke i denne måned.

- Det er nu man kan forberede køkkenhaven til at tage imod læggekartofler, løg, frugttæer og stauder - eller måske gøre grunden klar til en ny hæk eller et spændende prydtræ, siger Christian Andersen fra planteskolen på Landevejen 38 i Toksværd.

Nu hvor sneen er væk - og forhåbentlig bliver væk i mere end et halvt år - kan man nemlig se, hvor ussel en have kan tage sig ud efter en våd og kold vinter der har trukket længere ud, end vi plejer at se.

Drivhuset er nu dejligt varmt og parat til rykind. Måske skal de gamle chiliplanter eller tomatstængler på kompostbunken og drivhusglasset vaskes grundigt.

- Vi har fået de første tomatplanter og f.eks. chili til drivhuset, men vi råder altid vore kunder om at tjekke vejrudsigten. Kommer der frost, kan man ikke være sikker på, at planterne overlever, med mindre man opvarmer drivhuset eller tager de små planter ind for natten, forklarer Christian Andersen, der sammen med faderen Erik Andersen er fælles om at drive Toksværd Planteskole sammen med et par håndfulde medarbejdere.

Begge anbefaler at gå en tur rundt på planteskolens arealer og lader sig inspirere til årets indkøb af planter, krukker, blomster eller hvad med et nyt, moderne drivhus, der kan bruges som udestue samtidig? Måske skal der nye frugttræer til haven? Måske skal der købes fornyende poser muld til krukker og drivhus - eller også vil man bare have nye planter til vindueskarmen indendøre.

Far og søn Andersen oplever i disse år en større interesse for at dyrke urtehave på parcelhusgrunden.

Mange vil gerne dyrke økologisk og børn elsker jo at have deres egen, lille afdeling med f.eks. ærter og gulerødder, siger Christian Andersen og fortsætter: - Vi dækker faktisk over lidt af hvert: Lige fra det mindste krydderurtefrø til det største drivhus - og vi går gerne rundt sammen med kunden for at hjælpe med at finde lige det drivhus eller de træer, der vil passe i haven, siger planteskolejeren. Toksværd Planteskole er iøvrigt udnævnt til Juliana Drivhuscenter og kan derfor vise næsten hele den danske drivhusproducents sortiment i 1:1.

Det vil være ærgerligt, hvis drivhuset bliver beboet af alt for mange skadedyr, så Christian Andersen anbefaler, at man samtidig med købet af drivhusplanter tænker på f.eks. biologiske bekæmpelse, hvis spindemiderne invaderer planterne. Rovmider, de glubske nyttedyr, kan bestilles hos planteskolen og leveres i en fin lille flaske i postkassen.