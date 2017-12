Den grønne nissehue

Er man ikke allerede i julestemning, kan man let komme det tredje søndag i advent. Der bliver Herskabsstalden på Rønnebæksholm uden for Næstved nemlig fyldt med nisser, når teaterforestillingen »Den store Nisseprøve« opføres søndag den 17. december fra klokken 15 til 17.

I forestillingen skal de to nisser Nis og Sisse i skole, for det er nemlig sådan, at alle nisser hvert 100. år skal til nisseprøve for at få lov til at beholde deres røde nissehuer.