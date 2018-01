For nylig præsenterede Raul Selegante fra Selegante Sport (tv.) og Morten Nalepa fra HGB et nyt samarbejde mellem den lokale klub fra Fensmark og den spanske La Liga-klub Levante UD fra Valencia. Foto: Niels Brande

Dansk fodboldklub inviterer til infomøde om nyt samarbejde med spansk topklub

For nylig offentliggjorde Holmegaard Glasværks Boldklub et nyt treårigt samarbejde med den spanske La Liga-fodboldklub Levante UD.

Nu indbyder de to klubber til et informationsmøde, hvor de vil fortælle mere. Det foregår torsdag den 18. januar kl. 19 i Holmegaard Hallen.

Desuden kan man høre om meget mere om, hvad samarbejdet kommer til at betyde for HGB samt om det det nye akademi, der bliver oprettet, Holmegaard Football Academy.

- Vi gør det både for at fastholde vores egne spillere og for at tiltrække nye spillere til klubben, for vi har nogle lidt tynde årgange. Og så handler det om at fastholde og udvikle vores største talenter, sagde HGB-træner Morten Nalepa og kommende akademileder i forbindelse med offentliggørelsen, der samtidig gør HGB til Levante UDs første danske venskabsklub.