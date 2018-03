Se billedserie Kristina Rasmussen og Tony Nielsen fra Tony Nielsen Photography med Rigmor-statuetten, som Tony Nielsen modtog som bevis på, at han er Årets Fotograf 2018. Statuetten er opkaldt efter den anerkendte og nu afdøde fotograf Rigmor Mydtskov. Foto: Niels Brande

Billeder: Ramt af blodprop i februar - årets fotograf i marts

Ugebladet Næstved - 26. marts 2018 kl. 11:03 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For seks uger siden fik fotografen Tony Nielsen fra Næstved en blodprop i hjernen.

I flere dage havde han været svimmel, og det hele kulminerede med en tur på Roskilde Sygehus, knap en uges indlæggelse og nu genoptræning for skaderne efter blodproppen.

Alligevel lykkedes det den 56-årige fotograf at få færdiggjort en række billeder til den årlige bedømmelse af professionelle fotodommere hos Dansk Fotografisk Forening forrige weekend, og det var godt.

Seks uger efter blodproppen kan han nemlig nu kalde sig Årets Fotograf 2018.

Med titlen som årets fotograf fulgte en statuette, en såkaldt Rigmor, opkaldt efter den nu afdøde fotograf Rigmor Mydtskov.

- Det er jo en stor anerkendelse at få den her. Vi ved, at vi kan levere på højt niveau, siger Tony Nielsen, da avisen møder ham i Tony Nielsen Photographys fotoatelier i Brandtsgade.

Hæderstitlen vandt han på baggrund af blandt andet at være kåret som årets fotograf i fire ud af otte kategorier; klassisk portræt, mennesker, redaktionelle billeder og fashion. Desuden høstede han en guld-, to sølv- og tre bronzemedaljer for enkelte billeder.

De otte højest bedømte fotos dannede grundlag for den samlede bedømmelse.

- Det vigtigste for mig som fotograf er, at kunden, der får taget billeder hos os, kan lide sit billede. Jeg har aldrig rigtig stræbt efter en Rigmor før, men det er en anerkendelse fra vores kollegaer af, at vi kan vore håndværk, siger Tony Nielsen, der er jyde i sjælen og ikke svinger om sig med for meget selvros.

Det blev dog ikke det eneste udbytte for Tony Nielsen Photography, for også gemalinden, 47-årige Kristina Rasmussen, deltog med en serie på 16 billeder i håb om at blive såkaldt master photographer, et stempel fra fotografernes forbund, der borger for en dygtig fotograf bag kameraet.

Det lykkedes, og hun kan nu svare klart ja til, at de er to fotografer i virksomheden.

På bagkant af den voldsomme oplevelse med blodproppen er Tony Nielsen på vej tilbage i omdrejninger, men det kommer til at tage tid.

Sønnen Anton på ti år har talt med sin far om, at han blev rigtig bange, da far blev syg, og Tony Nielsen tager den med ro på vejen tilbage. Forleden gik han for første gang efter blodproppen til fotoatelieret. Det tog 40 minutter - ti minutter længere end det plejer.

Han bliver hurtigt træt og må hvile sig i løbet af dagen. Den ene stemmelæbe er lammet, og synet er også ramt. For tiden ser han dobbelt, med mindre han lukker det ene øje. Genoptræningen kommer til at tage tid, men han skal nok komme helt tilbage, for der skal tjenes til det daglige brød.

- Vi har ikke brug for medlidenhed. Vi har brug for kunder.

På grund af blodproppen er det i år også Kristina Rasmussen, der fotograferer til projektet Byens Børn, som Tony Nielsen Photography nu gennemfører for tredje gang. Første år blev det til en udstilling i Næstved Storcenter, mens bymidtens vinduer sidste år i flere uger var fyldt med billeder af byens børn.

Hvilken form Byens Børn får i år, vil de endnu ikke afsløre, men de har allerede modtaget 450 tilmeldinger og er i gang med fotograferingen. Tilmeldingen er fortsat åben, hvis man vil med.