Billeder: Niels fik sort bælte i karate som 52-årig

Mød Niels Kløcker, 52-årig stilladsarbejder og indehaver af det sorte bælte i karate. Han fik i begyndelsen af marts sort bælte i karate.

Ugebladet Næstved - 28. marts 2018

Som ung gik Niels Kløcker meget op i karate. Så meget at han trænede seks-syv gange om ugen, indtil han i begyndelsen af tyverne mistede motivationen.

Den vendte dog tilbage for nogle år siden, og karatekæmperen fra Gryderup mellem Korsør og Skælskør genoptog træningen.

Onsdag 7. marts kulminerede det for den nu 52-årige karatekæmper, da han fik tildelt det sorte bælte efter en næsten fire timer lang graduering hos Sydsjællands kampkunstcenter YIK på Omøvej 4 i Næstved.

Dermed kunne han iføre sig den højest rangerede af karatesportens ti bæltefarver.

Prøven bestod af lidt over tre timers gennemgang af pensum, fysisk og mentalt, med fokus på blandt andet stilformer og teknikker efterfulgt af 20 minutters frikamp. Til sidst var han træt.

- Når du når til den hårde frikamp, er der ikke mere batteri tilbage. Der er det, hjernen tager over og fører dig igennem, siger Niels Kløcker, der havde forberedt sig de seneste tre måneder op til gradueringen.

- De sidste 14 dage var jeg her stort set hver dag og trænede, og derhjemme læste jeg på pensum.

Kampen tog hårdt på den 52-årige stilladsbygger, der undervejs kastede op et par gange og også måtte i gulvet i den afsluttende kamp - men rejste sig igen.

- Jeg har prøvet meget hårdt i det job, jeg har, men gradueringen var klart det hårdeste, jeg nogensinde har oplevet, siger han og forklarer, at opkastningen nok skyldtes en kombination af for lidt mad, nervøsitet og udmattelse.

To dage efter gradueringen gik han på vægten. Da havde han tabt sig to kilo.

Med det sorte bælte i karate kan Niels Kløcker nu kalde sig Dan af 1. grad.

Der er ti Dan-grader, hvor de sidste fem er meget svære at opnå. Niels Kløcker stræber efter at stige i graderne, men det tager tid.

- Man plejer at sige, at skal man fra 1. til 2. Dan, skal der gå to år, og ligeledes fra 2. til 3. tre år.

Dermed går der minimum to år, før han kan få endnu en stribe på bæltet, som indikerer Dan-graden. Han er dog klar til at kæmpe for det. Karate er mere end sport for ham.

- Jeg siger ikke, at jeg går til karate. Jeg studerer karate, siger kæmperen, der også har kastet sig over kampsporten aikidu, som han er ved at lære.