15 år med det kinesiske køkken

Danskerne har lært at sætte pris på den spicy kinesiske og kolde japanske mad og for nogles vedkommende også lært at spise med pinde som i Kina.

Her overtog Feng og Lin for 15 år siden det tidligere fagforeningskontor og gjorde det til et lille stykke stemningsfyldt Kina, med alt hvad hjertet kan begære af importeret orientalsk indretning. Her kan man beundre spejle i lofter og på vægge med kunstneriske bemalinger, udskårne træarbejder, kinesisk brugskunst og ditto lamper holdt i de helt rigtige, kinesiske farver. Som f.eks. en intens mørkerød, måske dekoreret med bladguld og farvestrålende blomster i forgrunden af et kinesisk bjergmassiv.