Yinyang: Kinesisk balance i ny klinik

Smerte-, akupunktur og plantebehandlinger samt kinesisk massage og behandlinger med urter og the. Det er bare et lille udpluk af de behandlinger som nu udbydes i en ny kinesisk klinik på Holmegårdsvej i Kokkedal.

Her er en gruppe kinesiske læger og behandlere gået sammen om at åbne den nye klinik, der har specialiseret sig i gamle behandlingsmetoder, der spænder lige fra behandlinger med traditionel kinesisk medicin, behandinger med urte-the til akupunktur.

Det fortæller Hui Zang, der selv er specialist i behandlinger med traditionel kinesisk medicin og urte-the. Han har mere end 200 forskellige slags urter og the, så det handler om at finde den rigtige behandling, fortæller han.

"Det er ligesom, en mand godt kan have to kvinder, men at to mænd ikke kan have én kvinde," siger han og griner.