Wienckens politiske fremtid er uafklaret

"Jeg er glad for at sidde i kommunalbestyrelsen, og derfor er det også helt bevidst, at jeg lader en dør stå åben, men min endelige beslutning om, hvad jeg gør, træffer jeg først senere i 2020," siger Annette Wiencken, der er i gang med sin tredje valgperiode.

Opløftende tilbud

I sin nytårshilsen afslører hun dog, at der har været bejlere ude og fortalt, at der er plads til hende hos dem, hvis de rykker lidt sammen i bussen, som det ifølge Wiencken blev udtrykt.

"Jeg tror, at det har været lidt for sjovt, men det er da klart, at jeg tager det som udtryk for, at de rundt om i kommunalbestyrelsen gerne vil samarbejde med mig. Og det synes jeg er opløftende," siger Annette Wiencken, dog uden at ville løfte sløret for, hvem der haft en føler ude.

Hun ved godt, at det er ualmindeligt svært at blive genvalgt som løsgænger. Derfor ser hun to scenarier, hvis hun skal på valg igen: At stille op for et nyt parti eller tilslutte sig et eksisterende.

"Hvis jeg stadig var i Venstre ville jeg uden tvivl stille op igen. Jeg føler også, at jeg stadig har mange gode år i mig endnu, men min situation gør da også, at jeg må overveje den i forhold til min voksende familie (børnebørn - red.) og mit arbejde," slutter Annette Wiencken, der ved siden af sit politiske virke er lærer på NGG (Nordsjællands Grundskole og Gymnasium).