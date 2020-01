Voldsdom ved havnefestival: Familiemedlemmer i slåskamp

Retten fandt ham skyldig i at have slået og sparket den anden mand, samt tildelt en kvinde en lussing samt sparket hende på den ene balle, så hun faldt ud af en campingvogn i Ankers Tivoli.

Det kom 20. august 2019 til en regulær slåskamp mellem to ansatte, der også har familierelationer til hinanden, hvoraf den ene - en 47-årig mand - forleden ved Retten i Helsingør blev idømt tre måneders betinget fængsel for vold. Oveni skal skal han udføre 80 timers samfundstjeneste.

Nægtede sig skyldig

Episoden udspillede sig først ved Statoil-tanken lige over for havnen, hvor et kærestepar fra Ankers Tivoli var kommet op at skændes.

De er begge familie til den 47-årige, der stod med kvinden, fordi hun græd og var ked af det over skænderiet.

Her kom kæresten og den 47-årige pludselig op at slås. Efterfølgende opstod der også et skænderi mellem kvinden og den 47-årige ved en af Ankers Tivolis campingvogne, hvor hun fik en lussing og faldt ud af vognen efter et spark bagi.

Af dommen fremgår det, at den 47-årige nægtede sig skyldig i voldsanklagerne. Dog erkendte han at have tildelt kvinden et slag med flad hånd.

Ifølge retsbogen var alle tre påvirket af alkohol.