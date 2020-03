Virus sender Hørsholm 79ers' amerikanske spillere hjem før tid

Coronavirus Covid-19 betyder, at Hørsholm 79ers tophold i Dameligaen mister de to amerikanske spillere Sidney Rielly og Alyssa Rader.

Det betyder, at de to stærke spillere ikke kan være med i 79ers medaljeslutspil, hvis det skulle blive genoptaget.

"Ud fra en menneskelig vinkel er det her det eneste rigtige at gøre. Vi vil simpelthen ikke risikere, at de to spillere strander i Danmark," siger direktør Jesper Tullin.