Mandag 30. marts afholdt Hørsholm Kommunalbeystrelse et vellykket videomøde. Foto: Fred Jacobsen

Virtuelle møder først efter coronakrisen

Videomøder Kommunalbestyrelsen holdt forleden for første gang et video­møde - og besluttede der at tage stilling til fremtidige møder af samme slags efter sommerferien.