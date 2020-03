Se billedserie Der har været så meget morgentrængsel på broen med lokale vinterbadere, at en kvinde i disse coronatider ikke vil fortsætte. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Vinterbader siger stop: For mange samlet til det kolde gys Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vinterbader siger stop: For mange samlet til det kolde gys

"Vi skal følge anvisningerne som alle andre," lyder det fra Hørsholm Rungsted Vikingelaugs høvding Erling Madsen

Ugebladet Hørsholm - 26. marts 2020 kl. 16:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I de senere år har vinterbadningen fået en større og større folkelig tilslutning, og hos Hørsholm Rungsted Vikingelaug er de tæt på 600 medlemmer, men nu er der en af vikingerne, der i disse coronasmitte-tider siger stop.

"Nu er der skrevet om, at de unge ikke hører efter omkring corona, men der er simpelt hen så mange mennesker samlet dernede ved badebroen," fortæller kvinden til Ugebladet.

Hun ønsker ikke at stå frem med navn, men har som konsekvens af situationen besluttet at indstille sin vinterbadning, hvis det foregår på denne måde.

Samlet foran broen Normalt vinterbader hun to til tre gange om ugen, men oplevelsen onsdag morgen mellem kl. 7 og 8 får hende altså til at holde sig væk af frygt for coronasmitte.

"Medlemmerne plejer at sidde og hygge sig, og nu står de samlet foran broen. Derudover er der rigtig mange 'nye', der er begyndt her i denne corona-tid," oplyser den anonyme vinterbader.

Ti på broen er for mange Erling Madsen, høvding for Hørsholm Rungsted Vikingelaugs (formand), er bekendt med problematikken og har også fået tilsendt et foto, der dokumenterer, at der havde samlet sig gruppe på molen ved badebroen.

"Jeg kan sige, at vi har sendt et skriv ud til vores medlemmer med instrukser om, at vi maks må være ti samlet og der skal holdes afstand, ligesom vi har lukket vores 'Vinterpalads' (omklædning). Men foregår det på broen, så er ti også for mange, for så kan man holde de to meters afstand," siger Erling Madsen til Ugebladet og tilføjer:

"Vi skal selvfølgelig følge anvisningerne som alle andre, og jeg vil i dag (onsdag) sende endnu en besked ud til medlemmerne, hvor vi indskærper det endnu engang."



Hørsholm Kommune har sat et skilt op ved indgangen til vikingelaugets badebro med reglerne om, at der ikke må være flere end ti personer samlet og at der skal holdes afstand.