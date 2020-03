Villads-figuren er brugt i Børneulykkesfondens kampagner for trafiksikkerhed - bl.a. i bogen 'Sikker i trafikken'.

Villads tager ud i trafikken med de yngste

Cykler ud for at købe ind

En dag beslutter Villads, at han vil hjælpe sin mor med at købe ind. Men det skal være en overraskelse, så han fortæller hverken hende eller far om det.