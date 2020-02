Vil du være med til at udvikle Rungsted Havn?

Har du lyst til at være med til at gøre Rungsted Havn til et endnu hyggelige og sjovere sted?

"Foreningen blev stiftet i 2018 og står bl.a. for den årlige Rungsted Havnefestival. Men vi vil meget gerne være med til at skabe endnu flere aktiviteter, så vi fortsat gør havnen til et attraktivt sted at tage hen," fortæller foreningens formand Bina Hjorth i en pressemeddelelse.