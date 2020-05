Se billedserie Viedoovervågning af Kokkedal Station udvides til også at omfatte stationspladsen og parkeringsområderne. Arkivfoto Foto: Arkivfoto

Videovervågning: Nu skal Rungsted også have kameraer

Kokkedal Station får udvidet videoovervågning, og det skal undersøges, om Rungsted Kyst Station skal tages med i samme hug

Ugebladet Hørsholm - 13. maj 2020 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var på dagens møde i Økonomiudvalget ifølge borgmester Morten Slotved (K) stor opbakning til Tryghedsudvalgets foreslag om at sætte overvågningskameraer op på Kokkedal Station.

P-område skal med Ikke nok med det: Overvågningsområdet skal udvides med parkeringsområderne - og så skal der også sættes kameraer op på Rungsted Kyst Station.

"Udvalget var meget positivt over for forslaget. Nu skal der regnes på, hvad udvidelsen af overvågningsområdet på Kokkedal Station plus kameraer på Rungsted Kyst Station koster," oplyser borgmesteren til Ugebladet efter dagens møde i Økonomiudvalget.

Glad formand Selv om beslutningen blev udsat for at få styr på, hvad udvidelserne koster, slår han fast, at der vil blive sat kameraer op på Kokkedal Station.

Det er en beslutning, der vækker glæde hos Tryghedsudvalgets formand, Jan H. Klit (K).

"Videoovervågning har en forebyggende effekt. Og selv om statistikken siger, at kriminaliteten er lav på Kokkedal Station, så er der en oplevet utryghed. Så jeg er en glad formand for Tryghedsudvalget," siger Jan H. Klit.

Han regner med, at videoovervågningen kan sættes op hurtigt, gerne inden for et par måneder.

En fremrykning Kameraerne kan finansieres gennem de fremrykkede anlægsinvesteringer, kommunerne har fået mulighed for på grund af coronakrisen, hvor regeringen midlertidigt har ophævet kommunernes anlægsloft.

Efter dagens møde i Økonomiudvalget har Hørsholm fremrykket anlæg for ca. 70 millioner kroner. Og der kan ifølge Morten Slotved komme mere til.