For fem år siden fejrede Jytte og John Stjerne Hansen diamantbryllup i Hørsholm og blev lykønsket fra kommunen af Thorkild Gruelund. I denne coronatid har brudeparret ikke ønsket at få officielt besøg. Foto: Privat

Vi har krondiamantbryllup

Jytte og John Stjerne Hansen, Nygårdsvænget 14 i Hørsholm, kan markere noget af en mærkedag torsdag 30. april. Her har det lokale par nemlig været gift i 65 år, og de kan kigge tilbage på et langt ægteskab, der blev indledt med et ja til hinanden i 1955.